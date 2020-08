Morbidelli: 'Finalmente il podio, ora me lo godo' (Di domenica 9 agosto 2020) Brad Binder è incredulo dopo il suo primo successo in MotoGP, nel GP di Brno , pietra miliare pure per la Ktm in top class. "Non riesco a trovare le parole, è il giorno che desidero da quando ero ... Leggi su gazzetta

dinoadduci : Morbidelli: 'Podio, finalmente: me lo godo'. Binder: 'Che lavoro la Ktm' - Gazzetta_it : #MotoGP #Brno #Morbidelli: 'Podio, finalmente: me lo godo'. #Binder: 'Che lavoro con la #Ktm' -