Lione, Aulas attacca la Juve: «Dalla panchina hanno messo pressione incredibile sull’arbitro» (Di domenica 9 agosto 2020) Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha attaccato la Juventus in una lunga intervista rilasciata al quotidiano Le Progres Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha attaccato la Juventus dopo il match di Champions League. Ecco le parole del massimo dirigente: «Sono orgoglioso della mia squadra, anche la Juve è un top club. Dalla panchina hanno messo una pressione incredibile sull’arbitro, sembrava come se la Juventus non potesse perdere. Alla fine l’arbitro è stato molto bravo a tenere a bada i giocatori» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

