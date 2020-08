L’aggressione del parcheggiatore a Castellammare di Stabia (Di domenica 9 agosto 2020) Un 47enne è stato brutalmente aggredito da 5 persone in un parcheggio situato a pochi passi dal porto di Castellammare di Stabia, in via Bonito. La vittima è un socio della cooperativa che gestisce il parcheggio. Su di lui si sono scagliati gli aggressori. L’episodio è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì e si tratta del terzo episodio nelle ultime due settimane dopo l’aggressione al carabiniere e l’accoltellamento di una ragazza. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook del consigliere regionale de Verdi Francesco Emilio Borrelli. L’uomo non aveva presentato denuncia dopo i fatti ma è stato rintracciato ed ascoltato dalla polizia. Dopo la rissa gli aggressori sono scappati su una 500 di colore rosso. Il parcheggiatore ha detto di non sapere chi ... Leggi su nextquotidiano

