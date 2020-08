Israele: si aggrava crisi, salta riunione di governo (Di domenica 9 agosto 2020) ANSAmed, - TEL AVIV, 9 AGO - Si aggrava la crisi nella maggioranza di governo in Israele Oggi è stata cancellata la consueta riunione domenicale dell'esecutivo a Gerusalemme per i contrasti tra il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

cjmimun : Si aggrava la crisi nella maggioranza di governo in Israele Oggi e' stata cancellata la consueta riunione domenical… - magicaGrmente22 : Israele: si aggrava crisi, salta riunione di governo - siwel44it : RT @serenel14278447: Israele: si aggrava crisi, salta riunione di governo - mauneobux : #News Ultim'ora Israele: si aggrava crisi, salta riunione di governo - serenel14278447 : Israele: si aggrava crisi, salta riunione di governo -

Ultime Notizie dalla rete : Israele aggrava

Agenzia ANSA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 AGO - Si aggrava la crisi nella maggioranza di governo in Israele Oggi è stata cancellata la consueta riunione domenicale dell'esecutivo a Gerusalemme per i contrasti tra il Li ...Il Paese è già in ginocchio a causa di una crisi economica fortissima; prima dell’esplosione il 50% della popolazione libanese viveva al di sotto della soglia di povertà. Ora mezza Beirut è distrutta.