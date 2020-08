Giocare a calcio sui pattini? Si può ma attenzione a non cadere… (Di domenica 9 agosto 2020) Giocare a calcio sui pattini? Si può ma occorre fare molta attenzione. Vedere per credere cosa succede tra questi due ragazzi... Giocare a calcio sui pattini? Si può ma attenzione a non cadere… ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Giocare calcio Come giocherà la Juventus di Pirlo: possesso palla e calcio offensivo Goal.com Gattuso dopo Barcellona-Napoli: “Potevamo vincere, abbiamo avuto il doppio di palle gol”

Gennaro Gattuso non nasconde il rammarico per l'eliminazione del suo Napoli agli ottavi di finale di Champions. Dopo il 3-1 incassato dal Barcellona sono tanti i rimpianti del mister azzurro, per una ...

Beppe Furino: “Sarri troppo integralista, Pirlo ha idee da trasmettere”

L’esonero di Sarri da parte della Juventus? Questo progetto non è nato sotto una buona stella, credo che un’altra stagione insieme non sarebbe stata una buona idea». Le parole sono quelle di Beppe Fur ...

