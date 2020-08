Carolyn Smith, il duro sfogo dopo gli attacchi: “La chemio è una tragedia” (Di domenica 9 agosto 2020) Carolyn Smith si sfoga dopo essere stata attaccata per le sue parole autoironiche sulla chemioterapia, definita “Spa day”. Le sue parole fanno riflettere Fonte foto: FacebookCome in molti forse sanno, il volto di Ballando con le stelle, Carolyn Smith combatte da tempo con il cancro. Anche nel periodo di piena emergenza, quando il lockdown ha costretto in casa milioni di persone, la ballerina ha sempre aggiornato i fan sulla sua condizione di salute. Hanno fatto discutere le sue parole riguardanti la terapia. Carolyn ha sempre vissuto con positività la sua situazione e spesso con autoironia, definendo “Spa day”, il giorno dedicato alla chemioterapia. Parole che sono state fraintese da alcuni ... Leggi su chenews

zazoomblog : Carolyn Smith la brutta notizia poco fa: di nuovo in ospedale - #Carolyn #Smith #brutta #notizia - infoitcultura : Ballando con le Stelle, parla Carolyn Smith: 'Cosa ho chiarito con i medici', un messaggio misterioso - infoitcultura : Carolyn Smith, brutto incidente: 'Sono piena di lividi' - infoitcultura : Ballando con Le Stelle, come sta Carolyn Smith: il chiarimento dei medici - zazoomblog : Disavventura per Carolyn Smith lividi e dolori: “Stai bene?” fan preoccupati - #Disavventura #Carolyn #Smith… -