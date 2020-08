Anticipazioni Beautiful mercoledì 12 agosto 2020 (Di domenica 9 agosto 2020) Mercoledì 12 agosto 2020 – Brooke non vuole dare la sua approvazione: Hope scopre che Brooke non darà mai la sua approvazione al suo fidanzamento con Thomas. In siffatto contesto si confronta con la madre per capire da dove nasce la sua ostilità. Brooke tenta di far ragionare sua figlia: Thomas non sarà mai onesto e sincero come lei crede. A peggiorare la situazione si metterà Xander che minaccerà Thomas, spiegandogli di avere le prove di quello che ha fatto ad Emma. L'articolo Anticipazioni Beautiful mercoledì 12 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

