‘Uomini e Donne’, al capolinea il matrimonio tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo? Il messaggio dell’ex tronista mette in allarme i fan (Di sabato 8 agosto 2020) Già a dicembre del 2018 il matrimonio di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo era stato messo a dura prova da una crisi annunciata indirettamente dai due attraverso i social: alla vigilia di Natale, però, l’ex tronista aveva pubblicato una foto sul suo profilo Instagram per annunciare che i problemi con il marito erano ormai acqua passata e l’amore aveva trionfato. La scorsa estate, poi, i due erano stati protagonisti di una querelle con la redazione di Uomini e Donne, in particolare Raffaella Mennoia, e il loro rapporto era apparso più solido che mai. Tuttavia sembra che questa volta la loro relazione sia giunta al capolinea e a mettere in allarme i fan della coppia è stata una storia pubblicata ... Leggi su isaechia

