Stati Uniti, a dicembre i morti di Covid potrebbero essere 300mila (Di sabato 8 agosto 2020) L’emergenza Covid negli Usa non accenna a placarsi e secondo un nuovo modello della Vanderbilt University a dicembre le vittime del nuovo Coronavirus potrebbero toccare quota 300mila. Una cifra enorme che secondo lo studio potrebbe pero’ diminuire di almeno 70mila unita’ se piu’ americani iniziassero a indossare le mascherine. LEGGI ANCHE > Era contrario all’uso della mascherina, politico Usa muore di Covid Covid negli Usa, la mascherina resta fondamentale “Il virus non scomparira’ cosi’ all’improvviso” spiega il Dr. William Schaffner, responsabile dello studio della Vanderbilt University, secondo il quale il Covid “va combattuto” e il modo migliore per farlo e’ “indossare la ... Leggi su giornalettismo

