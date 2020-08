Pensione: conviene pagare i contributi volontari o attendere la pensione di vecchiaia (Di sabato 8 agosto 2020) contributi volontari utili alla pensione, ma convengono davvero? Ci sono vari aspetti da considerare e soprattutto bisogna seguire un obiettivo fino a se stesso: arrivare alla pensione con un assegno decente. Un lettore ci pone una domanda specifica, ecco la risposta. Resta aggiornato sulle pensioni seguendo la nostra rubrica dedicata: pensioni news pensione e contributi volontari Un lettore ci scrive: “Salve, mia moglie ha perso il lavoro da circa 2 anni, ha quasi 29 anni di contributi versati e 56 anni di età. Ha richiesto all’INPS la possibilità di versare volontariamente i contributi e l’INPS ha mandato un piano trimestrale di circa ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #Pensione: conviene pagare i contributi volontari o attendere la #Pensione di vecchiaia - FabioDeGi : Bisogna porre attenzione al punto 8 dell'articolo.....più si entra tardi nel mondo del #lavoro, e meno conviene il… - zazoomblog : In pensione con Quota 100 o Opzione donna cosa mi conviene? - #pensione #Quota #Opzione #donna - NotizieOra : In pensione con Quota 100 o Opzione donna, cosa mi conviene? - TeknoIta : Dunque mio cognato e mia mamma hanno comprato a Mutuo Leasing da 300 euro circa al mese con Inps e Insdap di Modena… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensione conviene

Notizieora.it

Hai un conto corrente che usi per ricevere stipendio o pensione e che sfrutti per gestire tutte le tue transazioni? Molto bene, il sistema risulta essere comodo in vista dell’abbandono del denaro cont .... La riforma delle pensioni, richiesta dall’Europa per avere i 209 miliardi del Recovery Fund, prevede l’abolizione di Quota 100. Abolizione che passerà attraverso la sua scadenza, senza rinnovo. E ch ...