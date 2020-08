Negli Stati Uniti è possibile un colpo di Stato? (Di sabato 8 agosto 2020) Nella stagione delle singolari dichiarazioni di Donald Trump, molti si interrogano se Negli Stati Uniti sia possibile un colpo di Stato o una qualche svolta autoritaria che stravolga i caratteri democratici e liberali del paese. L’antica Costituzione americana (1789), essenziale nell’ordinamento federale e presidenziale e completata dal Bill of Rights, ha costituito fino ad oggi un solido presidio contro le involuzioni autoritarie.Vi sono Stati, certo, periodi in cui l’autoritarismo ha dominato settori della vita pubblica. Solo per restare nell’ultimo secolo, le ombre illiberali hanno dominato con la “Caccia ai rossi” dopo la Prima guerra mondiale, con il maccartismo degli anni ’50 del Novecento, e con il razzismo violento degli ... Leggi su huffingtonpost

