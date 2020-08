Napoli, 15enne travolta e uccisa mentre attraversava: incidente terrificante, alla guida un 21enne. "Nessuna frenata" (Di sabato 8 agosto 2020) Un tragico incidente nella notte di venerdì 7 agosto a Napoli. Una ragazza di 15 anni è morta dopo essere stata travolta da una Smart Forfour, mentre attraversava la strada con un'amica di 14 anni che ora si trova ricoverata all'ospedale Cardarelli di Napoli e non sarebbe in pericolo di vita. È invece sotto choc il guidatore 21enne che si è subito fermato, assieme all'amica in macchina con lui, a prestare soccorso. Intanto è stata chiesta l'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza per fare chiarezza sull'incidente avvenuto in piazza Carlo III. La ragazza - secondo le prime rivelazioni - sarebbe morta sul colpo dopo aver colpito la testa sul parabrezza dell'auto e poi ... Leggi su liberoquotidiano

MediasetTgcom24 : NAPOLI, MUORE 15ENNE INVESTITA SULLE STRISCE - Libero_official : Tragedia a #Napoli, una 15enne è stata travolta e uccisa mentre attraversava la strada: il guidatore 21enne sotto-c… - _MrWolf_ : RT @repubblica: Investita mentre attraversava, morta 15enne a Napoli. 21enne indagato per omicidio stradale [aggiornamento delle 11:47] htt… - 7rancescoCerqua : RT @repubblica: Investita mentre attraversava, morta 15enne a Napoli. 21enne indagato per omicidio stradale [aggiornamento delle 11:47] htt… - repubblica : Investita mentre attraversava, morta 15enne a Napoli. 21enne indagato per omicidio stradale [aggiornamento delle 11… -