La campagna di Amnesty: rivolta social per non dimenticare Patrick Zaki (Di sabato 8 agosto 2020) Globalist ne parla con Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. L'intervista è anche un'occasione per analizzare ciò che sta accadendo in Libano. Sei mesi fa, l'8 febbraio, la ... Leggi su globalist

Una campagna social per non dimenticare Patrick Zaki. A lanciarla, a sei mesi dal giorno dell’arresto a Il Cairo dello studente egiziano, cittadino onorario di Bologna, è Amnesty International. Global ...

"Sei mesi di detenzione su accuse del tutto infondate sono un periodo di tempo inaccettabile, rinnoviamo gli appelli alla scarcerazione rivolti al Governo che lo tiene in carcere e anche al Governo de ...

