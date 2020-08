Juventus, ore calde: rischia di saltare anche Paratici (Di sabato 8 agosto 2020) Juventus, continuano le discussioni in dirigenza. Da valutare il futuro di Fabio Paratici nel ruolo di direttore sportivo: pronto Cherubini La Juventus è pronta a cambiare veste per programmare la prossima stagione, a rischio il futuro di Paratici. L’esonero di Maurizio Sarri è un chiaro riferimento di una presa di posizione da parte di Andrea Agnelli. Da valutare anche una rosa da rifondare e ringiovanire dopo gli ottimi acquisti di Kulusevski e Arthur. Al tavolo degli imputati anche Paratici reo di aver messo a disposizione di Sarri una squadra non adatta al suo stile di gioco. Gli errori sono da suddividere e qualora si dovessero inasprire gli animi anche il ds rischierebbe di farsi le valigie dopo molti anni. Il patron della ... Leggi su zon

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Juventus: smentite le voci su #Paratici ?? Lo rende noto all'ANSA il club bianconero, che sme… - juventusfc : Poche ore a #JuveOL Le STATS pre gara ?? #InNumbers - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS Maurizio Sarri verso l'esonero Nelle prossime ore l'ufficialità #SkySport #Juventus… - silviodifede : Dramma Tre Fiori, a cinque minuti dall'eliminazione. La Champions League in queste ore rischia di vedere l'uscita d… - ilgrezzopopone : RT @rtl1025: ?? Sono 'totalmente infondate' le voci di un allontanamento di Fabio #Paratici dalla #Juventus. Così il club bianconero, che sm… -