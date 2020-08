Juventus, Bonucci scrive a Sarri: “c’è stato un rapporto schietto e sincero…” (Di domenica 9 agosto 2020) La Juventus ha deciso di cambiare allenatore. E’ stato esonerato il tecnico Maurizio Sarri, fatale l’eliminazione in Champions League contro il Lione, ma in generale un percorso non entusiasmante dal punto di vista tecnico e dei rapporti. Si è parlato di momenti di tensione tra i senatori e l’ormai ex tecnico, il difensore Bonucci ha deciso di scrivere su Twitter un messaggio per l’allenatore Sarri. “Sin dall’inizio c’è stato un rapporto schietto e sincero. Abbiamo condiviso gioie e sofferenze di un anno unico nel suo genere. Grazie e buona fortuna Mister, per tutto”. Sin dall’inizio c’è stato un rapporto ... Leggi su calcioweb.eu

