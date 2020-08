Incendi L’Aquila sotto controllo: visibili ancora alcuni focolai, continua la bonifica (Di sabato 8 agosto 2020) Da una decina di giorni, tenevano in forte apprensione e preoccupazione per essere arrivati a circa 150 metri dalle abitazioni. Ora sono sotto controllo gli Incendi che si sono sviluppati all’Aquila, nel monte che sovrasta la frazione di Arischia, e sulla collina al di sopra del popoloso quartiere di Pettino, anche se ci sono ancora alcuni focolai, segnalati dal fumo visibile dalle finestre della case. Le fiamme, secondo le indagini dolose tanto che e’ stata aperta una inchiesta, non sono state domate del tutto e sono presenti soprattutto nel sottobosco alimentate da aghi di pino e pigne e talvolta emergono un superficie: proprio per questo, vigili del fuoco, protezione civile, volontari, esercito e forze dell’ordine, ciascuno per il proprio ... Leggi su meteoweb.eu

fattoquotidiano : Incendi a L’Aquila, continuano a bruciare centinaia di ettari di boschi: ritrovato un presunto innesco, indaga la P… - Corriere : L’Aquila assediata dagli incendi, boschi devastati dai roghi dolosi - fattoquotidiano : Incendi L’Aquila, lite tra un cittadino e il sindaco Biondi in un locale di Teramo: “Città brucia e lei è in discot… - AnsaAbruzzo : Incendi L'Aquila: visibili focolai, continua bonifica - abruzzoweb : INCENDI L'AQUILA: SOPRALLUOGHI NELLE AREE COLPITE DAI ROGHI -

