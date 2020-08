I dilettanti della Juve hanno esonerato Maurizio Sarri (Di sabato 8 agosto 2020) Evidentemente, per dirla con Maurizio Sarri, i dirigenti della Juventus sono dilettanti. Il club bianconero ha esonerato Maurizio Sarri all’indomani dell’eliminazione in Champions agli ottavi di finale. Nei prossimi giorni, il club deciderà chi prendere al suo posto. BREAKING – Juventus has sacked Maurizio Sarri. Official statement soon. They’ll go for a new manager. #Juventus @SkySport @DiMarzio — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

romeoagresti : #Sarri: “Ultima sulla panchina della Juve? Con questa domanda si dà dei dilettanti ai nostri dirigenti. Penso di av… - LegaDilettanti : ?? Dopo l’allarme lanciato dal Presidente @CosimoSibilia sulla ripresa delle attività in assenza di un protocollo… - Arturifra : La #Juve manda via #Sarri dopo uno scudetto faticato, zero gioco, il fallimento in Champions. Sono tutti dilettanti… - Kdc1987Kdc : RT @_BobRoger15_: I dirigenti della gobbese sono dei dilettanti @capuanogio? #IlSistema - LUCA10kk : Quindi i dirigenti della juve sono dilettanti #Sarri -