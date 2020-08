Formula 1 – Bottas in estasi, Hamilton accigliato e Hulkenberg incredulo: le parole dei top-3 dopo le Qualifiche (Di sabato 8 agosto 2020) Valtteri Bottas si prende la pole position del Gran Premio del 70° Anniversario, il pilota finlandese scippa la pole a Hamilton proprio nel finale, fermando il crono sull’1:25.154 e precedendo il compagno di squadra di 63 millesimi. PoolUna prestazione super per il driver di Nastola, pronto a tutto domani per tornare sul gradino più alto del podio dopo la delusione di una settimana fa. Terzo un super Nico Hulkenberg, capace di griffare una pazzesca seconda fila a poco più di sette giorni esatti dal suo arrivo alla Racing Point: Le parole dei primi tre nel parco chiuso di Silverstone: Valtteri Bottas: “è una bellissima sensazione, è stato un giro speciale. Sono riuscito a dare il meglio di me, ho tirato fuori tutto dalla ... Leggi su sportfair

