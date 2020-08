Esplosioni Beirut, 5.000 libanesi in piazza contro il governo: i manifestanti assaltano la sede del ministero degli Esteri (Di sabato 8 agosto 2020) Scene di guerriglia urbana sono in corso nel centro di Beirut: dagli incendi in piazza dei Martiri e dentro a un palazzo antistante alla piazza si levano colonne di fumo nero, mentre le sagome di manifestanti che lanciano pietre contro le forze di sicurezza si sovrappongono a quelle di militari e poliziotti che sparano gas lacrimogeni e pallottole di gomma attorno al palazzo di Azariye e nell’angolo tra l’albergo Le Gray e l’accesso alla strada che conduce al Parlamento. Oggi, infatti sono diverse le manifestazioni in seguito alle Esplosioni che hanno causato almeno 158 morti e 6.000 feriti. La polizia antisommossa libanese ha sparato gas lacrimogeni contro i manifestanti che cercavano di sfondare una barriera per raggiungere ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Secondo il presidente libanese Michel Aoun, non si può escludere che le due esplosioni che martedì hanno devastato… - acmilan : We all at #ACMilan are close to the city of Beirut and all those affected by yesterday's tremendous explosions ????… - Agenzia_Ansa : #Donald Trump ha annunciato su Twitter che domenica parteciperà ad una videoconferenza internazionale di donatori a… - Tg3web : A Beirut, 4 giorni dopo le esplosioni, migliaia di manifestanti affollano da ore piazza dei Martiri, con forche e s… - ecodaren : RT @TommyBrain: BEIRUT COME HIROSHIMA E NAGASAKI? 2 ESPLOSIONI DISTRUGGONO LA CITTÀ - TG #Byoblu24' -