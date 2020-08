Dl agosto, dal fondo per le casalinghe al “pacchetto Sud”: tutte le misure approvate dal governo (Di sabato 8 agosto 2020) Il dl agosto, dopo giorni di scontro all’interno dell’esecutivo, è stato approvato «salvo intese tecniche» dal consiglio dei ministri. 25 miliardi stanziati grazie allo scostamento di bilancio che serviranno a finanziare nuove misure per aiutare l’Italia a rialzarsi dall’emergenza Coronavirus. Molte delle misure approvate erano già state anticipate ieri dalla bozza. Prorogate anche le misure anti-Covid: obbligo della mascherina nei luoghi chiusi, distanziamento di un metro, divieto di assembramento. Salta il bonus ristoranti Saltato il bonus ristoranti: niente rimborso del 20% ai clienti come aveva proposto il M5s. Al suo posto viene anticipato il cashback: premi e rimborsi a chi paga con la carta di credito già da novembre. Stanziati fondi ... Leggi su open.online

