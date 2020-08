Dalla Spagna: Pochettino, ora ci pensa la Roma in caso di addio a Fonseca (Di sabato 8 agosto 2020) La Roma sta cambiando proprietà e potrebbe anche pensare a un altro allenatore al posto di Paulo Fonseca. Secondo As un candidato autorevole sarebbe Mauricio Pochettino che aveva avuto nelle ultime ore contatti anche con la Juve prima che la scelta ricadesse su Andrea Pirlo. Ricordiamo che Pochettino viaggia a un ingaggio non troppo lontano dai dieci milioni a stagione più bonus. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

iobhocioe : Io dalla Spagna non li vedo. ?? - SementeLuigi : @ItalyinSPA hola quali sono le condizioni di quarantena che si applicano a chi vola dalla Spagna verso l’ Italia… - calciomercatoit : ??Dalla #Spagna: l'#ASRoma sonda #Pochettino per sostituire #Fonseca ??#CMITmercato - anaoromi : RT @LucaMonegal: @repubblica Quello non è il peggio. E fuggito dalla Spagna dopo lo scandalo di aver regalato 65M€ a una delle sue amanti.… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Mercati. Dalla Spagna un campanello d’allarme per l’autunno: quanto può continuare il paradossale ottimismo da emergenza perenne? Business Insider Italia Bollette sisma, Lega: "Disinteresse del governo verso i terremotati è sconcertante"

Si tratta della mostra dei fossili che nasce dalla ricca Collezione Recchi dopo le precedenti ... di nazionale Martina Trevisan (153), hanno battuto nei quarti la coppia spagnola formata da Giorgina ...

Cgia, ogni anno passiamo 38 ore fermi in coda nelle auto

Oggi, come gli esperti avevano previsto, è una giornata da “bollino nero” sulle strade italiane. Ma anche nel resto dell’anno le cose non vanno altrettanto bene, in particolar modo nelle ore di punta ...

Si tratta della mostra dei fossili che nasce dalla ricca Collezione Recchi dopo le precedenti ... di nazionale Martina Trevisan (153), hanno battuto nei quarti la coppia spagnola formata da Giorgina ...Oggi, come gli esperti avevano previsto, è una giornata da “bollino nero” sulle strade italiane. Ma anche nel resto dell’anno le cose non vanno altrettanto bene, in particolar modo nelle ore di punta ...