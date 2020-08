Dalla Cina è allarme peste bubbonica: un morto accertato e quarantena per chi ha avuto contatti con lui (Di sabato 8 agosto 2020) Dalla Cina arriva un’altra pessima notizia: una persona è morta dopo aver contratto la peste bubbonica. E’ quanto riferito dalle autorità della regione settentrionale cinese autonoma della Mongolia Interna, precisando che il paziente deceduto era originario della Bandiera Anteriore di Urad. Le autorità locali di Bayannur hanno proclamato un livello di allarme 3 per la prevenzione ed il controllo della peste di qui alla fine del 2020. Sette persone a stretto contatto con la vittima sono state poste sotto osservazione e la zona in cui il paziente deceduto risiedeva è stata isolata.L'articolo Dalla Cina è allarme peste bubbonica: un ... Leggi su meteoweb.eu

New York, 08 ago 00:28 - (Agenzia Nova) - La Corte Intermedia del Popolo di Foshan City, nella provincia del Guangdong, ha detto che Ye Jianhui è stato condannato a morte per traffico e produzione di ...

