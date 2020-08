Coronavirus, obbligo mascherine prorogato: preoccupazione per focolaio di 18enni in Veneto (Di sabato 8 agosto 2020) “Nel nuovo Dpcm ci sarà la proroga sino al 7 settembre delle misure precauzionali minime. Rimane il distanziamento e l’obbligo delle mascherine. Sono regole minime”, ha affermato in conferenza stampa a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Intanto, una 18enne positiva al Coronavirus dopo un viaggio di maturità in Croazia confessa: “Nessuno aveva la mascherina”. La comitiva di ragazzi provenienti da diverse regioni era composta da più di 100 persone: solo a Padova, 8 son rientrati positivi al Covid-19. Proprio ieri i contagi in Italia hanno registrato un nuovo picco. mascherine e distanze restano obbligatorie Il nuovo Dpcm entrerà in vigore il 15 agosto, fino al prossimo 7 settembre. Innanzitutto, il Decreto manterrà le ... Leggi su thesocialpost

Rinvio delle tasse per gli autonomi, niente bonus sui consumi ma interventi selettivi per i settori più colpiti dalla crisi dovuta al Covid. Sono alcuni, degli interventi del Decreto ...

Autocertificazioni e isolamento fiduciario per chi si reca all'estero e torna in Piemonte

Chi transita o arriva da paesi a rischio dovrà comunicare i suoi spostamenti e stare 14 giorni a casa, in isolamento fiduciario. Lo ha deciso la Regione Piemonte, che ha deciso di varare misure più ri ...

