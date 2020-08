Coronavirus in Campania, numeri in discesa: il bollettino di oggi (Di sabato 8 agosto 2020) Coronavirus. In Campania sono in diminuzione i contagi da Coronavirus rispetto alla giornata di ieri. oggi, 8 agosto, se ne contano 5 su 1.972 tamponi effettuati. Lo rivela il comunicato dell’Unità di Crisi della Regione. Non si registrano deceduti. Ci sono altri 5 guariti. Il bollettino di oggi 8 agosto Positivi del giorno: 5 Tamponi del giorno: … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

