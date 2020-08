Calciomercato Fiorentina – Pronta la rivoluzione a centrocampo – Castrovilli incedibile (Di sabato 8 agosto 2020) Il Calciomercato Fiorentina gira in queste ore intorno ad un nome su tutti, quello di Nikola Milenkovic. Intorno al difensore si è aperta una sfida serrata tra Milan e Inter che fa piacere a Commisso, perchè può alzare l’asticella sul prezzo del cartellino. La situazione Milenkovic Nikola Milenkovic è diventato oggetto di desiderio anche dell’Inter dopo la corte serrata del Milan. I nerazzurri sono pronti ad intromettersi e scavalcare l’offerta dei rossoneri che è ferma allo scambio alla pari con Paquetà, mentre Commisso chiede sempre 40 milioni. L’Inter appare Pronta a sborsare cash più qualche contropartita gradita a Iachini e questo può fare la differenza, la cosa certa è che Commisso vuole anche soldi per il gioiello ... Leggi su giornal

DiMarzio : #calciomercato | #Spal, due club su #Fares: #Lazio e #Fiorentina si informano - CalcioPillole : #Calciomercato C’è anche il #Benfica su Jan #Vertonghen. Il difensore belga, in scadenza di contratto con il… - andreatakeapill : Vlahovic Sassuolo: i neroverdi ci provano. Berardi alla Fiorentina? Si sì e non in fronte abbiamo scritto #fessi ??… - PianetaMilan : #Calciomercato - Tra Ante #Rebic e il @acmilan c'è la @acffiorentina - #Milan #ACMilan #SempreMilan #Fiorentina - milansette : Inter: sfida al Milan per Milenkovic, ma Commisso spara alto -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina Fiorentina, rivoluzione in vista a centrocampo Calciomercato.com Roma Femminile, incendio vicino al centro sportivo | Partita annullata

La partita tra la Roma e la Fiorentina Femminile, in programma oggi, è stata annullata a causa di un incendio che ha interessato le zone limitrofe al centro sportivo ‘Giulio Onesti’ di Roma. Si tratta ...

Calciomercato Inter, Marotta piazza il sorpasso al Milan

Possibili movimenti in difesa, dove Godin non ha soddisfatto le attese e anche Skriniar non è incedibile come fino a un po’ di tempo fa. Va però convinto Commisso, che valuta il giocatore 40 milioni, ...

La partita tra la Roma e la Fiorentina Femminile, in programma oggi, è stata annullata a causa di un incendio che ha interessato le zone limitrofe al centro sportivo ‘Giulio Onesti’ di Roma. Si tratta ...Possibili movimenti in difesa, dove Godin non ha soddisfatto le attese e anche Skriniar non è incedibile come fino a un po’ di tempo fa. Va però convinto Commisso, che valuta il giocatore 40 milioni, ...