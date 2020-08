Bull Rai 2 anticipa la quarta stagione, dal 9 agosto in seconda serata (Di sabato 8 agosto 2020) Bull la quarta stagione su Rai 2 dal 9 agosto in seconda serata Prosegue l’estate in compagnia dei procedurali americani (e non) di Rai 2, tra pomeriggio, prima e seconda serata il palinsesto è ricco di casi criminali da risolvere sia in prima tv che non. A raggiungere la compagnia da domenica 9 agosto è Bull anticipato rispetto a quanto annunciato durante la presentazione dei palinsesti quando la serie sembrava prevista a settembre. E invece oltre all’appuntamento del preserale Bull arriva in prima tv assoluta anche in seconda serata alle 22:45 circa (e secondo antoniogenna.com dovrebbe raddoppiare con doppio appuntamento ... Leggi su dituttounpop

Stasera_in_TV : RAI 2: (22:45) Bull - Stagione 4 Episodio 2 - Un fantastico viaggio (Telefilm) #StaseraInTV 08/08/2020 #SecondaSerata @RaiDue - Elisabethnegro : Domanda per @RaiDue e @rai in generale...anche se mi ci gioco che non risponderete. Sabato sarebbe dovuto andare in… - Stoico26356790 : Su RAI 2 'bull' processo x morte causa il crollo di un ponte.... - Stasera_in_TV : RAI 2: (22:45) Bull - Stagione 4 Episodio 1 - Le cose capitano (Telefilm) #StaseraInTV 01/08/2020 #SecondaSerata @RaiDue -

Ultime Notizie dalla rete : Bull Rai DIRETTA RAI 2 – Film e programmi di oggi, 1 Agosto – Lei è la mia pazzia – Bull Nuovi episodi Breaking Games Bull 4 su Rai2 da domenica 9 agosto, la stagione della paternità per Jason: trama e cast

Da domenica 9 agosto è il turno di Bull 4 su Rai2, in prima visione tv in chiaro: il procedural con Michael Weatherly nei panni del brillante consulente giudiziario Dr. Jason Bull – personaggio ispira ...

F1 in Inghilterra: pole Bottas, 8ª la Ferrari di Leclerc

08 agosto 2020 Prima fila targata Mercedes nel secondo Gran Premio d'Inghilterra. Sul circuito di Silverstone Valtteri Bottas conquista la pole position davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton.

Da domenica 9 agosto è il turno di Bull 4 su Rai2, in prima visione tv in chiaro: il procedural con Michael Weatherly nei panni del brillante consulente giudiziario Dr. Jason Bull – personaggio ispira ...08 agosto 2020 Prima fila targata Mercedes nel secondo Gran Premio d'Inghilterra. Sul circuito di Silverstone Valtteri Bottas conquista la pole position davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton.