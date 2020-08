Bielorussia, domani elezioni presidenziali: Lukashenko pronto per la riconferma (Di sabato 8 agosto 2020) domani in Bielorussia si terranno le elezioni per la presidenza. La vittoria di Lukashenko sembra scontata, ma i consensi intorno alla sua oppositrice sono in aumento. Nella giornata di domani, i cittadini bielorussi andranno a votare per eleggere il nuovo presidente della nazione. Il risultato sembra scontato, e le probabilità che Aleksander Lukashenko ottenga il … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

