Belen Rodriguez torna a punzecchiare Stefano De Martino? Ecco cos’è successo! Video

Non si placa il gossip intorno a Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il recente riavvicinamento fra i due e l'altrettanto repentino addio hanno riempito le pagine dei rotocalchi, che, fra conferme, smentite e rumors, hanno riportato al centro della scena le vicissitudini della coppia. Nei giorni scorsi, era stata la stessa Maria De Filippi a esprimersi in merito alla (ormai ex) liaison fra il ballerino e la showgirl: in un'intervista al settimanale Gente, la presentatrice ha infatti confessato di essere dubbiosa circa un possibile ricongiungimento fra i due. Queen Mary ha però anche spiegato come De Martino sia molto abile nel sapersi discolpare, in quanto capace di toccare le corde profondamente emotive dell'indole ...

