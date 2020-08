Battelli da barzelletta: «Mi insultano per strada, ma ho studiato poco per colpa di una malattia» (Di sabato 8 agosto 2020) Sergio Battelli, il commesso di un negozio di animali diventato l’uomo che tratterà con l’Europa per il nostro Recovery Fund, si sfoga sui Social. “M’insultano per strada”, svela. Il delicato ruolo di presidente della Commissione Affari europei va infatti in conflitto con il suo scarso curriculum. Commesso di un negozio di animali, terza media come titolo di studio. E qui si è superato, degno del miglior Alberto Sordi di Un giorno in pretura (“A me m’ha fregato la malattia”). Il post di Battelli ai tifosi grillini “Mi scrivete in tantissimi per avvisarmi ed esprimermi solidarietà per articolacci, post social e commenti pieni di insulti che stanno circolando in queste ore e che mi riguardano. Vi ringrazio e vi abbraccio ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Battelli da barzelletta: «Mi insultano per strada, ma ho studiato poco per colpa di una malattia»… - emigrat_italian : @abbracadabra6 @dellandro58 @MarcoRizzoPC Battelli ? na barzelletta? Se vuoi far passare tuuto da buone leggi a fro… -

