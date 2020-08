Uomini e Donne, dramma per Gemma Galgani: Nicola Vivarelli? Corna in vista, ecco con chi lo beccano (Di venerdì 7 agosto 2020) Nicola Vivarelli e Gemma Galgani si sono detti addio? Sembra proprio che Nicola Vivarelli abbia salutato definitivamente Gemma Galgani. Il bel 26enne dopo una breve conoscenza con la dama torinese 70enne del Trono over di Uomini e Donne, abbia deciso di voltare pagina. I due che si sono conosciuti all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi prima nella versione online durante la quarantena e poi di presenza, a quanto pare si sarebbero mollati. Nelle ultime ore è emerso che Sirius avrebbe una frequentazione amoroso con una ragazza mora molto più giovane della direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino. Infatti la new entry avrebbe 30 anni. Il 26enne Sirius avrebbe un’altra ... Leggi su kontrokultura

