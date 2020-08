Un posto al sole anticipazioni: ROSSELLA, un mare di… problemi! (Di venerdì 7 agosto 2020) Famiglia Saviani un po’ “stressata” in questi giorni a Un posto al sole, vero? Se avete seguito le ultime puntate della soap partenopea di Rai 3, vi sarete già resi conto che un latente nervosismo inizia ad avere un peso nei rapporti tra i vari membri del clan di Silvia (Luisa Amatucci).Leggi anche: Beautiful, anticipazioni USA: SALLY SPECTRA, ecco come uscirà di scenaProprio la Graziani ha recentemente lamentato la mancanza di collaborazione in casa della figlia ROSSELLA (Giorgia Gianetiempo), ma c’è da dire che quest’ultima sta attraversando un periodo in cui pare aver perso un po’ la bussola (a prescindere dalle rimostranze della madre) e ciò sarà ancora più evidente negli episodi di Upas che vedremo nei prossimi ... Leggi su tvsoap

