Superbonus 110% misura di rilancio e sviluppo sostenibile (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo aver firmato negli scorsi giorni il decreto asseverazioni, ieri abbiamo sottoscritto, ed è quindi pubblicato, anche il decreto ministeriale sui requisiti del Superbonus 110%. Ringrazio per il lavoro di concerto i Ministri Roberto Gualtieri, Paola De Micheli, Sergio Costa e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. I due decreti attuativi servono per dare completezza e dare forma ad una fondamentale misura che il governo ha voluto inserire nel Decreto rilancio, l’Ecobonus e il Sismabonus al 110%. Abbiamo già parlato molto di questa misura. Lo voglio fare per l’ennesima volta perché rappresenta per il Governo e, in particolare, per il Ministero dello sviluppo Economico una misura fondamentale ... Leggi su ilblogdellestelle

gualtierieurope : Firmato e bollinato il decreto interministeriale che definisce le caratteristiche tecniche per gli interventi di ef… - SPatuanelli : Firmati i decreti ministeriali per Eco e Sismabonus al 110%. Vuol dire riqualificazione degli edifici, rilancio del… - GianniGirotto : #SUPERBONUS 110 - USCITO L'ULTIMO ATTUATIVO DEL MISE Domani quindi potrebbe uscire l'attesissima Circolare dell'Ag… - Danae0308 : RT @Virus1979C: Lavori in casa, superbonus 110% vicino al traguardo: firmati i decreti sui requisiti tecnici - Il Sole 24 ORE @sole24ore ht… - raffo1900 : RT @M5S_Camera: Superbonus 110% misura di rilancio e sviluppo sostenibile -