Superbonus 110%, firmato anche il decreto sui requisiti tecnici - (Di venerdì 7 agosto 2020) ... per andare poi in Gazzetta ufficiale ed entrare in vigore. Il provvedimento è in allegato in basso,... Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO . Accedi ora per vedere il ... Leggi su qualenergia

gualtierieurope : Firmato e bollinato il decreto interministeriale che definisce le caratteristiche tecniche per gli interventi di ef… - SPatuanelli : Firmati i decreti ministeriali per Eco e Sismabonus al 110%. Vuol dire riqualificazione degli edifici, rilancio del… - GianniGirotto : #SUPERBONUS 110 - USCITO L'ULTIMO ATTUATIVO DEL MISE Domani quindi potrebbe uscire l'attesissima Circolare dell'Ag… - Danae0308 : RT @Virus1979C: Lavori in casa, superbonus 110% vicino al traguardo: firmati i decreti sui requisiti tecnici - Il Sole 24 ORE @sole24ore ht… - raffo1900 : RT @M5S_Camera: Superbonus 110% misura di rilancio e sviluppo sostenibile -