Stroncato da un infarto a soli 44 anni: era in Messico per lavoro (Di venerdì 7 agosto 2020) Massarosa, Lucca,, 7 agosto 2020 - La comunità di Stiava piange Luciano Poletti . L'uomo, 44 anni, è scomparso due sere fa mentre si trovava in Messico per una trasferta di lavoro. Il suo corpo è ... Leggi su lanazione

La comunità di Stiava piange Luciano Poletti. L’uomo, 44 anni, è scomparso due sere fa mentre si trovava in Messico per una trasferta di lavoro. Il suo corpo è stato trovato privo di vita nella sua st ...

L'AQUILA: BASILICA DI COLLEMAGGIO GREMITA PER L'ADDIO A CELSO CIONI, ''SEI ANDATO VIA IN VOLO, CIAO PAPA'''

L'AQUILA - Per l'ultimo saluto a Celso Cioni L'Aquila si è stretta in un abbraccio a Collemaggio. La Basilica gremita nel giorno dei funerali, l'ultimo viaggio nel cuore della città. Lo storico dirett ...

