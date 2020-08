Silvia Provvedi: prima vacanza con la piccola Nicole e zia Giulia (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono giorni di meritato riposo anche per Silvia Provvedi, la Donatella in questi giorni si trova in vacanza a Cervia, sulla costa Romagnola, in compagnia della sorella Giulia e della piccola Nicole. La performer ed ex gieffina non ha mancato di condividere i dolcissimi scatti con la figlioletta che ha circa due mesi. Silvia Provvedi al mare con Nicole Una vacanza in riva al mare, con tanto sole, sabbia, relax e amore; questo è quello che traspare dalle foto postate da Silvia Provvedi in questa calda estate 2020. La giovane mamma, la piccolissima Nicole e la zia sono in questi giorni a Cervia e non sono mancate le innumerevoli condivisioni di ... Leggi su thesocialpost

zazoomblog : “Primo giorno di mare per Niki”. Silvia Provvedi tutti innamorati della sua bambina: foto - #“Primo #giorno #Niki”… - Notiziedi_it : Silvia Provvedi, le vacanze sono insieme alla figlia e alla sorella: tutte le foto - GossipItalia3 : Le Donatella Instagram, Silvia Provvedi con la piccola Nicole: «Primo bagnetto per Niki» #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Provvedi Silvia Provvedi ritrova la serenità. Dolce vacanza con la figlia Nicole DiLei Vip Silvia Provvedi: prima vacanza con la piccola Nicole e zia Giulia

Sono giorni di meritato riposo anche per Silvia Provvedi, la Donatella in questi giorni si trova in vacanza a Cervia, sulla costa Romagnola, in compagnia della sorella Giulia e della piccola Nicole.

Silvia Provvedi, le vacanze sono insieme alla figlia e alla sorella: tutte le foto

E' tempo di vacanze anche per Silvia Provvedi. Destinazione Milano Marittima, la cantante e gemellina del duo 'Le Donatella' sta trascorrendo qualche giorno di relax insieme alla figlia Nicole e alla ...

Sono giorni di meritato riposo anche per Silvia Provvedi, la Donatella in questi giorni si trova in vacanza a Cervia, sulla costa Romagnola, in compagnia della sorella Giulia e della piccola Nicole.E' tempo di vacanze anche per Silvia Provvedi. Destinazione Milano Marittima, la cantante e gemellina del duo 'Le Donatella' sta trascorrendo qualche giorno di relax insieme alla figlia Nicole e alla ...