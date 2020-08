Sicilia: Barbagallo (Pd), ‘ok legge urbanistica ma resta riforma incompleta’ (Di venerdì 7 agosto 2020) Palermo, 7 ago. (Adnkronos) – “Abbiamo lavorato con impegno e senso di responsabilità per trasformare la proposta di legge incompleta, scopiazzata ed a tratti fantasiosa presentata dal governo regionale nella riforma di cui la Sicilia ha bisogno per affrontare i temi strutturali e di sviluppo economico necessari alla ripartenza. Si poteva certamente fare meglio soprattutto in tema di decentramento. Ed invece si è deciso di mortificare gli Enti locali a cui è stato notevolmente ridotto lo spazio decisionale in tema di pianificazione urbanistica”. Così Anthony Barbagallo, parlamentare e segretario regionale del Partito Democratico, commenta il disegno di legge di riforma urbanistica approvato ieri ... Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Sicilia: Barbagallo (Pd), 'ok legge urbanistica ma resta riforma incompleta'... - umbertoliuzzo : Barbagallo (Pd) dall'ospedale di Bronte: «Preoccupati per sanità siciliana» - La Sicilia - ilapera : Catania- Carmelo Barbagallo USB Vigili Fuoco: Sicilia brucia servono più risorse. @ Catania, Italy - ennatrasporti : Pd Sicilia: Incontro col ministro De Micheli all’Ars: “Ponte sullo Stretto sia strumento di sviluppo”Barbagallo… - ilSicilia : #Cronaca #Politica Sanità in Sicilia: botta e risposta tra Barbagallo e Razza -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Barbagallo Sicilia: Barbagallo (Pd), 'ok legge urbanistica ma resta riforma incompleta' SassariNotizie.com Sicilia: Barbagallo (Pd), 'ok legge urbanistica ma resta riforma incompleta'

Palermo, 7 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo lavorato con impegno e senso di responsabilità per trasformare la proposta di legge incompleta, scopiazzata ed a tratti fantasiosa presentata dal governo regiona ...

Amministrative ad Agrigento: il Pd appoggia il sindaco uscente Calogero Firetto

Mentre il Movimento 5 Stelle ha deciso di candidare a sindaco Marcella Carlisi, il Partito Democratico sosterrà la candidatura di Calogero Firetto. “Siamo in giunta con il sindaco e continueremo a sos ...

Palermo, 7 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo lavorato con impegno e senso di responsabilità per trasformare la proposta di legge incompleta, scopiazzata ed a tratti fantasiosa presentata dal governo regiona ...Mentre il Movimento 5 Stelle ha deciso di candidare a sindaco Marcella Carlisi, il Partito Democratico sosterrà la candidatura di Calogero Firetto. “Siamo in giunta con il sindaco e continueremo a sos ...