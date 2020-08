Sarri: “L’eliminazione mi ha devastato. Ho un contratto con la Juventus e lo rispetterò” (Di sabato 8 agosto 2020) Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta con il Lione ma che è valsa l’eliminazione dalla Champions League: “Mi aspettavo meno, secondo me abbiamo fatto una grande partita. Dovevamo rimontare, il rigore dopo 10 minuti poteva mandarci fuori di testa ma siamo tornati in partita e dopo il 2-1 abbiamo avuto 3-4 palle gol. Se non fossi devastato per la mancata qualificazione, stasera sarei contentissimo… Siamo usciti per il primo tempo di Lione. Abbiamo fatto una buona partita, ci dispiace”. Sarri parla anche del futuro:“Le mie parole ieri erano poco interpretabili, non penso che dirigenti di altissimo livello decidano in base a una partita e credo sappiano fare valutazioni molto più ampie. Non lo so, domande di ... Leggi su alfredopedulla

