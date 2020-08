Sanatoria migranti, Bellanova senza filtri attacca la Meloni: “sia più umana” (Di venerdì 7 agosto 2020) La Sanatoria migranti ha creato un clima di forte tensione tra la ministra Bellanova e la leader di FdI Meloni che non se le sono mandate a dire Tra le tante diatribe politiche che stanno animando questo controverso 2020 una che spicca sulle altre è quella tra la Bellanova e la Meloni. Il pomo della discordia è la Sanatoria dei migranti irregolari, un provvedimento fortemente voluto dalla ministra dell’Agricoltura, tanto da “minacciare” le dimissioni qualora il provvedimento non fosse stato approvato. In questa fase in cui gli sbarchi sono tornati ad aumentare in maniera vertiginosa, il PD ha riportato in auge uno dei suoi vecchi pallini, che seppur accantonato non è mai stato del ... Leggi su chenews

Migranti: Corneli (M5S), sulle dichiarazioni della Meloni e Marsilio

