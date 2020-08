Raffaella Fico mostra il lato b e fa impazzire: “Una scultura” (Di venerdì 7 agosto 2020) Sempre sexy e più seducente che mai, Raffaella Fico sconvolge tutti con il suo ultimo scatto in cui mostra il lato b: “Una scultura” Raffaella Fico, Fonte foto: Instagram (@FicoRaffaella)Sempre più bella e al centro dell’attenzione dei fan e dei follower, la nota showgirl Raffaella Fico strega tutti mostrando il suo fisico mozzafiato e in particolare il suo lato b stendendo tutti: “Una scultura”. Solo pochi giorni fa, la splendida ex compagna di Mario Balotelli si è mostrata immersa nella vasca da bagno, completamente nuda e a coprire il suo décolleté soltanto la schiuma del sapone. Anche ... Leggi su chenews

rossoneropuro : RT @ciroaleroby3: Raffaella Fico ci regala un tramonto non male - ciroaleroby3 : Raffaella Fico ci regala un tramonto non male - fabio95126130 : RT @dea_channel: la dea Raffaella Fico ammira il tramonto ???????? - telole2009 : RT @dea_channel: la dea Raffaella Fico ammira il tramonto ???????? - Razzarara10 : RT @dea_channel: la dea Raffaella Fico ammira il tramonto ???????? -