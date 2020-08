PSG, si infortuna il tecnico Tuchel: una distorsione alla caviglia (Di venerdì 7 agosto 2020) Non solo Mbappé e Verratti infortunati. A pochi giorni dalla gara contro l’Atalanta, il tecnico del Paris-Saint German, Thomas Tuchel, si è infortunato durante una sessione d’allenamento. Il club parigino in una nota ha informato che il tecnico “si è fermato a causa di una distorsione alla caviglia sinistra con frattura del 5° metatarso durante”. Thomas Tuchel a été victime hier soir d’une entorse de la cheville gauche avec fracture du 5ème métatarsien lors d’une séance de sport. pic.twitter.com/uU848oP9RM — Paris Saint-Germain (@PSG inside) August 7, 2020 Foto: twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

