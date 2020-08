Pagnona (Lecco) – Muore escursionista per arresto cardiaco: tragedia all’Alpe Griera (Di venerdì 7 agosto 2020) Vani i tentativi di soccorso nonostante l’intervento dell’elicottero: vittima un uomo di 51 anni. Una donna cade all’Alpe Giumello, elitrasportata in ospedale in codice giallo. tragedia all’Alpe Griera, nel comune di Pagnona. Un uomo di 51 anni, durante un’escursione, ha perso la vita a causa di un arresto cardiaco. I soccorsi sono scattati prima di … Leggi su periodicodaily

