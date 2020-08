“Memento audere semper”: il motto coniato da D’Annunzio sulla mascherina di Salvini (Di venerdì 7 agosto 2020) “Memento audere semper“: Matteo Salvini sfoggia la mascherina con il motto coniato da Gabriele D’Annunzio nel 1918. A Grottammare, durante il suo tour elettorale lungo l’Adriatico, il leader della Lega ha postato vari selfie in cui in questo caso indossa la protezione. E la scritta non è passata inosservata: “Memento audere semper“, che tradotto dal latino significa “Ricorda di osare sempre”, è appunto un motto che il poeta coniò per rendere omaggio al Motoscafo armato silurante, acronimo Mas, un’imbarcazione bellica usata sul finire della Prima Guerra Mondiale. Lo stesso D’Annunzio partecipò alla prima battaglia in cui fu utilizzato il Mas, quella che divenne nota come la Beffa di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ape_Corina : RT @pasquino2000: “Memento audere semper” ben in vista sulla mascherina. Perché lui “non è fascista ma...” i voti dei fascisti fanno comunq… - fattoquotidiano : “Memento audere semper”: il motto coniato da D’Annunzio sulla mascherina di Salvini - xnitius : @repubblica siete patetici (e anche un po’ tritaballe) • #IoStoConSalvini #Mascherina #MAS • Salvini, polemica per… - andreap46674638 : RT @ilgiornale: Salvini indossa una mascherina con la scritta 'Memento audere semper' e la firma Gabriele D'Annunzio. E molti strillano al… - 69Massy : RT @ilgiornale: Salvini indossa una mascherina con la scritta 'Memento audere semper' e la firma Gabriele D'Annunzio. E molti strillano al… -

Ultime Notizie dalla rete : “Memento audere