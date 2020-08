L’uomo vivrà sulla Luna e su Marte grazie ai tubi di lava (Di venerdì 7 agosto 2020) Creare colonie umane su Marte e anche sulla Luna: non è più impossibile. Sì, secondo alcuni ricercatori delle Università di Bologna e Padova citati online dall’agenzia di stampa Agi. grazie a un eventuale futuro sfruttamento delle grandi caverne di lava gli uomini potrebbero sopravvivere. Tali caverne sono presenti in alcune aree del Pianeta Rosso e anche della Luna (nella foto di Patricia Alexandre da Pixabay). Sono molto ampie e potrebbero ospitare impianti necessari a supportare la sopravvivenza umana al riparo dalle radiazioni cosmiche. La rivista internazionale Earth-Science Reviews ha pubblicato un documento che offre una panoramica dei tubi di lava (pirrodotti) ... Leggi su velvetgossip

