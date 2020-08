«Le mie vacanze in Kenya per aiutare chi ha bisogno» (Di venerdì 7 agosto 2020) Un cuore grande, molta generosità e la voglia d'imparare da chi non ha nulla ma è sempre felice. Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : «Le mie vacanze in Kenya per aiutare chi ha bisogno» #africa #mercyship #volontariato #kenya - RonaldClarke : RT @DemoFranca: I 'Sessanta racconti' di Dino Buzzati sono le più belle metafore della nostra vita interiore. Leggendo difronte a questo ma… - antojackie : RT @DemoFranca: I 'Sessanta racconti' di Dino Buzzati sono le più belle metafore della nostra vita interiore. Leggendo difronte a questo ma… - MomiraMonika : RT @DemoFranca: I 'Sessanta racconti' di Dino Buzzati sono le più belle metafore della nostra vita interiore. Leggendo difronte a questo ma… - ValerioLivia : RT @DemoFranca: I 'Sessanta racconti' di Dino Buzzati sono le più belle metafore della nostra vita interiore. Leggendo difronte a questo ma… -

Ultime Notizie dalla rete : mie vacanze Ferretti: "Le mie vacanze da pensionato" il Resto del Carlino Benedetta Parodi, compleanno fuori dagli schemi: “Lo festeggio lavorando”

Compleanno fuori dagli schemi per Benedetta Parodi, che compie 48 anni. La conduttrice, infatti, ha celebrato l’evento con i suoi colleghi di Bake Off Italia, il celebre programma di Real Time, lavora ...

coronavirus turismo nelle isole canarie

In un periodo come questo dove il comparto turistico soffre ovunque in Europa e nel resto del mondo, arrivano iniziative particolari come quella del ministro del turismo regionale delle isole Canarie.

Compleanno fuori dagli schemi per Benedetta Parodi, che compie 48 anni. La conduttrice, infatti, ha celebrato l’evento con i suoi colleghi di Bake Off Italia, il celebre programma di Real Time, lavora ...In un periodo come questo dove il comparto turistico soffre ovunque in Europa e nel resto del mondo, arrivano iniziative particolari come quella del ministro del turismo regionale delle isole Canarie.