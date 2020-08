Juve-Lione, Sarri ritrova Dybala (Di venerdì 7 agosto 2020) TORINO - Ribaltare il risultato della gara d'andata e volare a Lisbona per le Final Eight. È questo l'obiettivo della Juve che, stasera, all'Allianz Stadium affronta il Lione nel ritorno degli ottavi ... Leggi su corrieredellosport

juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - romeoagresti : Qui Continassa: la #Juve si prepara per il Lione // Juventus prepare for OL ?????? #JuveOL @GoalItalia - MarcoToth4 : @DarkLadyMouse Oh!Mi tocca discutere tutti i giorni con chi tifa per la seconda ondata a tutti i costi!????masochisti… - junews24com : Dybala titolare in Juve Lione? Cos'ha in mente Sarri per la sfida - -