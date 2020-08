Internet e siti, Joomla festeggia i primi 15 anni (Di venerdì 7 agosto 2020) Forse non arriva ai livelli di fama e di diffusione del rivale WordPress, ma il CMS Joomla continua a essere un valido sistema per chi vuole realizzare un sito web pur senza avere le competenze specifiche da programmatore. Ora festeggia il traguardo dei primi 15 anni, con numeri in crescita e una nuova versione pronta al debutto. La storia di Joomla Anche se il debutto ufficiale sulla Rete è arrivato a settembre, l’anniversario della nascita di Joomla si fa risalire al 17 agosto 2005, quando si gettarono le basi della prima release del CMS, che nacque dalle ceneri di un progetto che coinvolgeva l’azienda australiana Miro Corporation (già proprietaria del trademark Mambo) e un gruppo di programmatori volontari. In seguito a questa ... Leggi su newsmondo

donghyukhei : dopo aver cercato in mille siti internet + due librerie ma ne è valsa la pena - 91Sara17 : @LaGrevia @Kugat84 Nei vari forum e siti internet ci sono alcuni test per capire quale è più adatta a te! - fordeborah5 : RT @ivassocial: #IVASS segnala 3 siti internet irregolari. La distribuzione di polizze assicurative tramite questi siti è irregolare;le pol… - artigianigenova : RT @ivassocial: #IVASS segnala 3 siti internet irregolari. La distribuzione di polizze assicurative tramite questi siti è irregolare;le pol… - iopinopace : RT @ivassocial: #IVASS segnala 3 siti internet irregolari. La distribuzione di polizze assicurative tramite questi siti è irregolare;le pol… -

Ultime Notizie dalla rete : Internet siti I siti internet delle PMI SavonaNews.it Gli rubano la bici da corsa a Roma, la ritrova sul sito russo d’aste Boom-furti, circa 400 mila all’anno

Figurarsi che rabbia, o che sofferenza, nel vedere su un sito russo di aste quella bici da corsa che gli avevano rubato dal garage di casa, a Roma, circa quindici mesi fa. Era una fiammante «Hersh» mo ...

Acquistare online o in negozio? Perché la linea di separazione è sempre più sottile

Fino a qualche tempo fa c'erano due modi di fare shopping: "offline", quindi recandosi in un negozio fisico, e online, grazie ai siti di ecommerce. Due esperienze d'acquisto nettamente distinte, che c ...

