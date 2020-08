Iliad: attenzione al sondaggio truffa per vincere un iPhone (Di venerdì 7 agosto 2020) Da qualche giorno, circola un messaggio che invita i clienti Iliad a rispondere ad un sondaggio per vincere un iPhone Xs. Abbiamo già visto altri casi di truffe online, ma questa volta, si tratta di un’esca piuttosto allettante per molte persone vittime dell’ingenuità. Una nuova ondata di messaggi phishing sta infatti prendendo di mira i clienti del noto operatore tramite un sondaggio truffa. L’allarme è stato lanciato online da poche ore e, come sempre in questi casi, Iliad è completamente all’oscuro della frode e anzi, come in precedenti azioni illegali, si può dire che sia lei stessa una vittima. L’obiettivo dei malintenzionati è sempre quello di sottrarre i dati personali agli utenti e ... Leggi su quotidianpost

AntonioVotino : Congratulazioni cliente Iliad… e la truffa è servita. Attenzione al nuovo messaggio in rete - m_mugnani : Iliad, rispondi al sondaggio e vinci un iPhone Xs, attenzione alla truffa - RenzoCianchetti : Iliad, rispondi al sondaggio e vinci un iPhone Xs, attenzione alla truffa -

Ultime Notizie dalla rete : Iliad attenzione Iliad, rispondi al sondaggio e vinci un iPhone Xs, attenzione alla truffa Libero Tecnologia Smishing: la nuova truffa che può rubare dati personali con un SMS

In questi ultimi mesi sono state individuate dalla Polizia Postale numerose truffe ai danni degli utenti e tutte appartenenti ad un’unica categoria, ovvero quella delle truffe smishing. Si tratta in s ...

Mega antenna in via Catalani I residenti: "Non attivate il 5G"

"Attenzione! stanno montando un’antenna per il 5G ... Da quanto risulta al nostro giornale, l’antenna sarebbe della compagnia Iliad, che avrebbe presentato richiesta al Suap del Comune, alcuni mesi fa ...

In questi ultimi mesi sono state individuate dalla Polizia Postale numerose truffe ai danni degli utenti e tutte appartenenti ad un’unica categoria, ovvero quella delle truffe smishing. Si tratta in s ..."Attenzione! stanno montando un’antenna per il 5G ... Da quanto risulta al nostro giornale, l’antenna sarebbe della compagnia Iliad, che avrebbe presentato richiesta al Suap del Comune, alcuni mesi fa ...