Il candidato sindaco della settimana – Antonio Marfi – Voghera (PV) (Di venerdì 7 agosto 2020) • Nome e cognome Antonio Marfi • Quanti anni hai? 46 • Sei candidato sindaco di quale Comune? Voghera (Pavia) • Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Sono un libero professionista e mi occupo principalmente di risparmio energetico negli edifici, progettazione impianti di climatizzazione, certificati energetici. L’interesse per la politica mi è stato trasmesso da mio padre, uomo di grandi valori repubblicani e democratici, mentre mia madre mi ha trasmetto l’attenzione verso il prossimo. • Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle? Ho deciso di candidarmi perchè ritengo sia arrivato il momento, per la mia generazione, di prendersi la responsabilità di partecipare attivamente nelle scelte politiche ... Leggi su ilblogdellestelle

