Gattuso: “Domani abbiamo un Everest da scalare. Insigne? Se è al 100% giocherà” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Champions League in programma domani contro il Barcellona: “Sappiamo che per noi sarà una partita molto molto difficile quella di domani, conosciamo che tipo di squadra è il Barcellona e sappiamo che noi dovremo fare una grande prestazione, sia tecnica che tattica, e forse non basterà nemmeno. Insigne?Ieri ha fatto il 50% dell’allenamento, oggi al 100% con la squadra. Se domani non sarà al massimo non scenderà in campo dal primo minuto. Se è al 100% giocherà, ci darà una mano per fare una grande partita. Lozano? Dopo il lockdown ha iniziato a lavorare bene, ascoltato le nostre richieste e ha avuto più minutaggio. Lui è un esterno diverso da quelli ... Leggi su alfredopedulla

