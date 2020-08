Francia, occupati ancora giù nel 2° trimestre (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – In calo gli occupati in Francia nel 2° trimestre. Secondo la stima preliminare dell’Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE), il mercato del lavoro dovrebbe aver registrato una contrazione dei posti di lavoro dello 0,6% dopo il -2,5% registrato il trimestre precedente. La variazione equivale a 119.400 occupati in meno, che si aggiungono ai -497.500 registrati nel trimestre precedente, confermando l’ocupazione ai minimi dal 4° trimestre 2017. Rispetto ad un anno prima, si registra nel complesso una riduzione dei posti di lavoro di 480.800 unità (-2,5%). Leggi su quifinanza

Lavoro, l’eccezione italiana

Dopo aver incassato dal Parlamento il via libera a 25 miliardi di deficit aggiuntivo, il governo si appresta a varare un nuovo decreto, il cui piatto forte saranno le misure sul lavoro. Verranno infat ...

